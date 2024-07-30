Макрон предостерег президента Ирана от помощи России в войне против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макарон провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе переговоров главы государств, в частности, обсудили войну России против Украины. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, сообщает Reuters.

Макрон предостерег Пезешкиана от продолжения поддержки российских оккупантов в войне против Украины.

Французский лидер призвал иранского коллегу сыграть свою роль в предотвращении эскалации между Израилем и Ливаном путем прекращения поддержки «дестабилизирующих игроков».

Иран должен прекратить эскалацию своей ядерной программы и соблюдать требования международных организаций, подчеркнул Макрон.

Президент Франции заявил, что освобождение трех французских заложников, удерживаемых Ираном, является обязательным условием для улучшения отношений между странами.

Напомним, Макрон сделал резонансное заявление по поводу Ирана.