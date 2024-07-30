Российские чиновники «усыновляют» похищенных украинских детей, — омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в России похищение украинских детей становится привычным явлением и враг использует это для пиар-кампании. Об этом омбудсмен сообщил на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Российские власти начали делать пиарную кампанию, где стало модно украсть украинского ребенка... Мы начали получать информацию, что представители Государственной думы РФ, правительства, руководители регионального уровня начали искать себе украинского ребенка для так называемого „усыновления“», — отметил Лубинец.

В частности, первым публичным случаем похищения украинского ребенка стала история российской чиновницы Марии Львовой-Беловой, которая забрала в свою семью мальчика из Мариуполя.

Следующей стала история депутата российской Госдумы РФ Сергея Миронова, в семье которого оказались двое украинских детей.

Лубинец добавил, что украинская сторона обнародовала эту историю, поскольку неоднократные попытки вернуть детей не дали результата.

Омбудсмен объяснил, что сейчас это полное и законченное уголовное преступление похищения двух украинских детей.

«Им сменили фамилии. Маргарита Прокопенко стала Мариной Мироновой, ей сменили место рождения и свидетельство. Относительно мальчика Ильи, который был вывезен с Маргаритой, после того как его обследовали в Москве и нашли заболевание, мы предполагаем, что семья Миронова отказалась от него из-за болезни. Но что дальше произошло с мальчиком, мы не можем установить», — заметил Лубинец.

В настоящее время украинская сторона ведет переговоры с партнерами по возвращению других украинских детей.

Напомним, не менее 400 украинских детей незаконно усыновили в России.