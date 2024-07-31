Олимпийскую деревню в Париже накрыла волна краж

В Олимпийской деревне в Париже, которая находится в районе Сен-Дени, не все спокойно. О ситуации пишет издание Le Parisien.

Сообщается, что тут уже принято пять заявлений о кражах.

Всего в Олимпийской деревне проживают девять тысяч спортсменов.

Отмечается, что одной из жертв стал тренер австралийской сборной по хоккею на траве Колин Бэтч, который в субботу подал заявление в полицию о краже из его номера банковской карты и ее мошенническом использовании на сумму около 900 евро.

Также в воскресенье заявление о краже обручального кольца, ожерелья и денег на общую сумму 3 тысячи евро было подано членом сборной Японии по регби.

Указывается на то, что в обоих случаях в номерах не было обнаружено никаких следов взлома.

Увы, добавляется, что проведение расследований затруднено из-за отсутствия камер видеонаблюдения в жилых помещениях спортсменов, а также полицейской охраны в самом комплексе.

В публикации сказано: «На каждой Олимпиаде есть своя доля краж, физических и сексуальных посягательств, причинения ущерба, а также преступлений, связанных с наркотиками. Но по традиции Деревня остается убежищем, в которое полиция может войти только при определенных условиях. Свобода спортсмена имеет приоритет над его безопасностью».

Ранее в Париже болельщики освистали гимн Израиля.