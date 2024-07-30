Трамп намекнул, что Харрис – сумасшедшая. И вызвал ее на дебаты

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп наехал на вице-президента страны Камалу Харрис, которая, вероятно, пойдет на пост главы государства от демократов. Политик сделал скандальное заявление.

Так, Дональд Трамп отметил странный смех своего оппонента.

Он сказал: «Это смех сумасшедшего человека, но я заметил, что она больше не использует этот смех. Кто-то убедил ее, что больше смеяться не надо».

Также республиканец добавил: «Я не возражаю против наших дебатов в любом виде».

Ранее появился первый предвыборный ролик Харрис.