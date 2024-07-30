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Новости > Павел Дуров: основатель Telegram заявил, что у него более ста биологических детей

Павел Дуров: основатель Telegram заявил, что у него более ста биологических детей

Агата Кловская
30.07.24 12:31
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Павел Дуров: основатель Telegram заявил, что у него более ста биологических детей

Основатель Telegram Павел Дуров сделал неожиданное признание. Он заявил, что у него более ста биологических детей в двенадцати странах мира.

По его словам, пятнадцать лет назад один из его друзей попросил его сдать сперму в клинике, так как они с женой не могли иметь детей.

После этого руководитель медучреждения предложил бизнесмену сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар, так как «высококачественного донорского материала не хватает».

Павел Дуров написал: «Мне только что сказали, что у меня более ста биологических детей».

Основатель Telegram добавил: «Моя прошлая донорская активность помогла более чем ста парам в двенадцати странах завести детей. Спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по меньшей мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят завести детей».

Также предприниматель информировал, что желает открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга.

Он резюмировал, что хочет помочь дестигматизировать понятие донорства спермы и побудить большее число здоровых мужчин к сдаче своего донорского материала.

Ранее мы писали, что число активных пользователей Telegram приближается к миллиарду человек.

Тэги: мир, дети, Павел Дуров, курьезы, Telegram

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