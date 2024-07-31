Индийский бедняк нашел огромный алмаз

Необычный случай произошел в Индии. О нем рассказывает CNN.

Информируется, что местный сорокалетний бедняк Раджу Гауда, который трудится простым рабочим и по уши погряз в долгах, неожиданно нашел гигантский алмаз весом 19,22 карата.

Такой драгоценный камень оценивается в сто тысяч долларов.

Мужчина поведал: «Он сиял потрясающе. Я сразу тогда понял, что это алмаз».

Известно, что индус обнаружил алмаз в том время, когда трудился на арендованном руднике, принадлежащем правительству.

Счастливчик тут же вместе со своим младшим братом отвезли алмаз властям, которые вернут им большую часть стоимости драгоценного камня после его продажи на аукционе.

Теперь работяга мечтает расплатиться по долгам, а также обеспечить будущее своей семье и купить земельный участок.

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