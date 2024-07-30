Непогода серьезно ударила по Украине – проблемы в четырех областях

Накануне, в понедельник, 29 июля, в Украине бушевала непогода. Небесная канцелярия серьезно ударила по нашей стране.
О ситуации на утро вторника, 30 июля, поведали в «Укрэнерго».
Из-за плохих погодных условий без электричества остались 116 населенных пунктов в четырех областях.
Уточняется, что пострадали Киевская, Черниговская, Житомирская и Сумская области.
Кроме этого, как информируется, в результате боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 501 населенный пункт.
Также из-за боевых действий без света остались люди в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.
Указывается, что в результате атаки российского дрона в Днепропетровской области было повреждено оборудование на одной из подстанций.
В Черниговской области обстрелы привели к отключению 2 465 потребителей.
Отмечается, что в Запорожской области падение БПЛА привело к частичным отключениям подстанции и местной промышленности.
Добавляется, что в энергосистеме Украины потребление держится на уровне понедельника, 29 июля, а отключений не предполагается, как и анонсировалось вчера.
В то же время, «Укрэнерго» просит по возможности перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 11-00 до 15-00, когда наибольшая активность солнечных станций.
Ранее синоптики дали прогноз на август.