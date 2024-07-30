Форвард сборной Украины перешел в состав победителя еврокубка

28-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук сменил клуб. Украинский голеадор покинул бельгийский «Брюгге» и перешел в греческий гранд «Олимпиакос», который в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за испанскую «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге».

Пресс-служба греческого клуба сообщает, что Роман заключил контракт сроком на четыре года.

В прошлом сезоне Роман Яремчук сыграл за «Валенсию» 25 матчей и забил 3 гола в Ла Лиге.

Напомним, форвард сборной Украины по футболу Артем Довбик отказался переходить из «Жироны» в «Челси».