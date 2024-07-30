США объявили о пакете оружия Украине на $200 млн

США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере до $200 млн. Об этом сказал советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает «Голос Америки».

Пакет содержит боеприпасы для систем HIMARS, NASAMS и средств противовоздушной обороны малой и средней дальности, ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 120 мм, высокоточные авиационные боеприпасы.

В перечне также есть противотанковые комплексы Javelin и AT-4, противотанковые управляемые ракеты TOW, средства радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие, взрывчатка, системы защищенной связи, коммерческие услуги спутниковой съемки и запасные части.

«Это уже 20 пакет USAI от администрации Байдена и 62 транш оборудования, которое будет предоставлено Украине из запасов Министерства обороны США начиная с августа 2021 года», — резюмировали в Пентагоне.

Пентагон также оказывает долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.

Напомним, Украина будет получать оружие от США каждую неделю.