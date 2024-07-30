Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта

Илон Маск заявил, что сего сын «мертв». Причина — прием блокаторов полового созревания. В результате парень, превратился в девушку: Ксавье Маск стал Вивиан Дженна Уилсон. В интервью профессору психологии Джордану Питерсону Илон Маск также рассказал, что врачи не объяснили ему, что такие препараты «на самом деле являются просто стерильными», поэтому он позволил принимать их своему сыну Ксавье (Вивиан Дженна Уилсон).

«Мой сын Ксавьер мертв, убит вирусом пробуждённого разума», — заявил Маск.

Бизнесмен назвал «злом» врачей, которые меняют детям пол, которые превратили Ксавье в Вивиан Дженна Уилсон, и призвал сажать в тюрьму за продвижение трансгендерства.

К слову, ранее Илон назвал Вивиан Дженна Уилсон «коммунисткой», которая считает, что «любой богач — зло».

20-летний Вивиан Дженна Уилсон ответил отцу очень быстро. Он заявил, что Илон был жесток с ним и назвал отца самовлюбленным. Об том Вивиан Дженна Уилсон рассказала NBC News.

«Сказать на подкасте Джордана Питерсона, что я мертва, и признать, что у тебя нулевое понимание прочитанного текста, что тебя обманом заставили подписать документы, которые ты перечитал несколько раз, — это просто пародия на самого себя. Честно, настоящая комедия», — сказал Вивиан Дженна Уилсон.

Также Вивиан Дженна Уилсон прокомментировал слова Маска о его аутичности: «Мне нужно развенчать много вещей, но я хочу начать с того, что я нахожу самым смешным, а именно с пресловутого твита о „легкой аутичности“. Это будет немного откровенно. Это полная фальшивка. То есть, ничего из этого никогда не было. Никогда. Я даже не знаю, откуда он это взял».

На заявления о выборе одежды для своего отца Вивиан Дженна Уилсон ответил так: «Я никогда не выбирала ему куртки и определенно не называла их „сказочными“, ведь буквально, что это за фигня. Я не использовала слово „сказочные“, когда мне было четыре года, потому что я снова хотела бы повторить... мне было четыре года. Как будто это настолько очевидно, я даже не думаю, что это требует объяснений, но, по-видимому, люди верят в эту чушь, поэтому я здесь».

Вивиан Дженна Уилсон заявил, что, колебался, но знал, что делает, когда согласился на операцию по смене пола.

«Касательно того, что я не женщина. Как скажешь, но штат Калифорния признает меня женщиной, а мнения подлецов меня не волнуют. Очевидно, Илон в своем кетаминовом сознании не может с этим смириться и отчаянно ищет внимания и подтверждения со стороны армии инцелов-дегенератов и подстилок. Иди потрогай траву, *****», — добавил Вивиан Дженна Уилсон.

Также по словам Вивиан Дженна Уилсон, отец редко присутствовал в ее жизни. Он якобы оставляя его, братьев и сестер на попечение матери или нянь, хотя у Маска была совместная опека. При этом отец всегда ругал Вивиан Дженна Уилсон.

«Он был холоден. Он очень быстро впадает в гнев. Он безразличен и самовлюблен», — сказала она.

А еще Вивиан Дженна Уилсон рассказал, что, когда был ребенком, Маск преследовал его за проявление женских черт и оказывал давление.

«Я училась в четвертом классе. Мы отправились в эту поездку, и я не знала, что это была просто реклама одной из машин — не помню, какой именно — и он постоянно злобно орал на меня, потому что мой голос был слишком высоким. Это было жестоко», — рассказал Вивиан Дженна Уилсон.