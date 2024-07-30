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Новости > Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта

Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта

Агата Кловская
30.07.24 10:57
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Вивиан Дженна Уилсон против Илона Маска: история семейного конфликта

История взаимоотношений Илона Маска и его сына Ксавье, который ныне стал трансгендером по имени Вивиан Дженна Уилсон (Vivian Jenna Wilson), не сходит со страниц СМИ вот уж который год. Мы решили изложить вам всю историю этого семейного конфликта.

Как мальчик Ксавье стал девочкой Вивиан Дженна Уилсон

В промежутке между 2000 и 2008 годами (женитьба и развод) у миллиардера Илона Маска и писательницы Джастин Уилсон родилось пятеро сыновей. В том числе Ксавье Маск, сменивший затем имя на Вивиан Дженна Уилсон. Ксавье родился 15 апреля 2024 года.
 
Ксавьер Александр Маск получил образование в частной школе Калифорнии, а затем поступил в один из местных престижных университетов.
 
 
В 2022 году, когда Ксавье Маску исполнилось 18 лет, он официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.
 
«Я больше не желаю иметь никакого отношения к своему биологическому отцу», — заявил Вивиан Дженна Уилсон в суде, куда обратился, чтобы официально сменить пол, имя и получить новое свидетельство о рождении.
 
В том же 2022-м сын-трансгендер Ксавье Александр Маск впервые появился на публике. Это произошщло после того, как три месяца назад он сменил имя на Вивиан Дженна Уилсон и объявил себя женщиной. Парацци сняли Вивиан Дженна Уилсон во время шопинга в калифорнийской Санта-Монике в компании неизвестной женщины. Изменения во внешнем виде Вивиан были налицо: он отрастил волосы, грудь и выглядел как женщина. При этом на нем не было косметики и украшений. Сразу после шоппинга Вивиан Дженна Уилсон сел в Tesla и уехал.
 

Вивиан Дженна Уилсон «мертв»

Напряженные взаимоотношения Илона Маска и Вивиан Дженна Уилсон вылились в прямой конфликт, который разгорелся в 2024 году.
 
Илон Маск заявил, что сего сын «мертв». Причина — прием блокаторов полового созревания. В результате парень, превратился в девушку: Ксавье Маск стал Вивиан Дженна Уилсон. В интервью профессору психологии Джордану Питерсону Илон Маск также рассказал, что врачи не объяснили ему, что такие препараты «на самом деле являются просто стерильными», поэтому он позволил принимать их своему сыну Ксавье (Вивиан Дженна Уилсон).
 
«Мой сын Ксавьер мертв, убит вирусом пробуждённого разума», — заявил Маск.
 
Бизнесмен назвал «злом» врачей, которые меняют детям пол, которые превратили Ксавье в Вивиан Дженна Уилсон, и призвал сажать в тюрьму за продвижение трансгендерства.
 
К слову, ранее Илон назвал Вивиан Дженна Уилсон «коммунисткой», которая считает, что «любой богач — зло».

Вивиан Дженна Уилсон назвал Маска пародией

20-летний Вивиан Дженна Уилсон ответил отцу очень быстро. Он заявил, что Илон был жесток с ним и назвал отца самовлюбленным. Об том Вивиан Дженна Уилсон рассказала NBC News.
 
«Сказать на подкасте Джордана Питерсона, что я мертва, и признать, что у тебя нулевое понимание прочитанного текста, что тебя обманом заставили подписать документы, которые ты перечитал несколько раз, — это просто пародия на самого себя. Честно, настоящая комедия», — сказал Вивиан Дженна Уилсон.
 
Также Вивиан Дженна Уилсон прокомментировал слова Маска о его аутичности: «Мне нужно развенчать много вещей, но я хочу начать с того, что я нахожу самым смешным, а именно с пресловутого твита о „легкой аутичности“. Это будет немного откровенно. Это полная фальшивка. То есть, ничего из этого никогда не было. Никогда. Я даже не знаю, откуда он это взял».
 
На заявления о выборе одежды для своего отца Вивиан Дженна Уилсон ответил так: «Я никогда не выбирала ему куртки и определенно не называла их „сказочными“, ведь буквально, что это за фигня. Я не использовала слово „сказочные“, когда мне было четыре года, потому что я снова хотела бы повторить... мне было четыре года. Как будто это настолько очевидно, я даже не думаю, что это требует объяснений, но, по-видимому, люди верят в эту чушь, поэтому я здесь».
 
Вивиан Дженна Уилсон заявил, что, колебался, но знал, что делает, когда согласился на операцию по смене пола.
 
«Касательно того, что я не женщина. Как скажешь, но штат Калифорния признает меня женщиной, а мнения подлецов меня не волнуют. Очевидно, Илон в своем кетаминовом сознании не может с этим смириться и отчаянно ищет внимания и подтверждения со стороны армии инцелов-дегенератов и подстилок. Иди потрогай траву, *****», — добавил Вивиан Дженна Уилсон.
 
Также по словам Вивиан Дженна Уилсон, отец редко присутствовал в ее жизни. Он якобы оставляя его, братьев и сестер на попечение матери или нянь, хотя у Маска была совместная опека. При этом отец всегда ругал Вивиан Дженна Уилсон.
 
«Он был холоден. Он очень быстро впадает в гнев. Он безразличен и самовлюблен», — сказала она.
 
А еще Вивиан Дженна Уилсон рассказал, что, когда был ребенком, Маск преследовал его за проявление женских черт и оказывал давление.
 
«Я училась в четвертом классе. Мы отправились в эту поездку, и я не знала, что это была просто реклама одной из машин — не помню, какой именно — и он постоянно злобно орал на меня, потому что мой голос был слишком высоким. Это было жестоко», — рассказал Вивиан Дженна Уилсон.

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