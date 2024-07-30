Словацкий премьер-министр Роберт Фицо встретился с послом Украины Мирославом Кастраном и пригрозил последствиями, если Киев не возобновит транзит нефти российского Лукойла. Об этом говорится в заявлении главы словацкого правительства на его странице в Facebook.

По его словам, он обсудил вопросы поставки Лукойла с послом Украины в присутствии министра иностранных дел Юрия Бланара и госсекретаря Марека Эштока.

«Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продлит поставки дизельного топлива в Украину, которые покрывают десятую часть украинского потребления», — утверждает словацкий чиновник.

По его словам, возобновление поставок российской нефти является «чисто техническим решением», однако воплощаться оно должно при участии нескольких стран.

«Европейский Союз, если он хочет выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с Российской Федерацией, которые должны предусматривать сотрудничество в области стратегического сырья», — убеждает Фицо.

Напомним, ЕС отказался поддержать Венгрию и Словакию в вопросе транзита российской нефти через Украину.