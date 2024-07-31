Ученые поведали о смертельной опасности молока для женщин

Эксперты из университета Лома Линда в США выяснили кое-что неожиданное. По их словам, молоко представляет смертельную опасность для женщин.

В отчете ученых сказано о том, что была выявлена корреляция между активным потреблением молока и повышением риска развития рака на 70-80%.

В проведенном исследовании участвовали 52 795 американок без онкологических заболеваний в истории болезни.

Указывается на то, что за период наблюдения продолжительностью 7,9 года у 1057 участниц был диагностирован инвазивный рак молочной железы.

Сообщается, что для того, чтобы выявить факторы развития этого заболевания специалисты проанализировали записи из дневников питания, которые участницы вели в течение 24 часов до начала опыта.

В итоге оказалось, что повышенное потребление молока коррелировало с увеличением риска развития рака молочной железы.

Информируется, что коэффициент риска составил 1,50 для тех, кто пил молоко в значительных количествах (по два-три стакана ежедневно), по сравнению с теми, кто ограничивался малым объемом.

Подчеркивается, что у женщин, употреблявших много молока, вероятность возникновения рака груди была на 50% выше.

Добавляется, что замещение молока животного происхождения соевым, напротив, было взаимосвязано со снижением риска заболевания на 32%.

Уточняется при этом, что эта работа не предполагает установку причинно-следственных связей между потреблением молока животного происхождения и развитием рака.

Резюмируется, что полученные результаты отражают корреляционную зависимость этих двух фактов.

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