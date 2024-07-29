Синоптики дали прогноз на август

В августе 2024 года средняя месячная температура прогнозируется в пределах 20-26 градусов, в Карпатах 17-19 градусов. Это на два градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 94-116 мм, что считается в пределах нормы.

По данным многолетних наблюдений, средняя месячная температура воздуха в августе составляет 18-24,8 градуса, в горных районах 16-19 градусов (на высокогорье Карпат 13 градусов тепла).

Абсолютный минимум температуры воздуха — 1-7 градусов тепла, на побережье морей 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0-2 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 35,7-39,8 градуса, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 градуса, в горных районах 30-36 градусов, на высокогорье Карпат 27-28 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-97 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, на Прикарпатье, в Закарпатье и Карпатах местами 104-120 мм.

Напомним, в Украине меняется погода.