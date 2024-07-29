Десятки ученых призвали НАТО пригласить Украину в Альянс

Десятки ученых обратились к представителям НАТО. В открытом письме они призвали Альянс пригласить Украину присоединиться. Об этом сообщает The Guardian.

В своем письме ученые заявили, что приглашение присоединиться к НАТО для Украины будет означать решительный шаг от политики умиротворения и возвращение к верховенству международного права и защите прав человека.

«Сосредоточение внимания на якобы „обеспокоенности России относительно расширения НАТО“ и попытки ее успокоить игнорируют геноцидную пропаганду РФ и систематические военные преступления на оккупированной территории Украины, включая массовые убийства, массовые изнасилования и пытки», — говорится в письме.

Напомним, США считают, что будущее Украины — в НАТО.