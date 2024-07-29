В Минэнерго сообщили об энергетической ситуации в регионах

Энергетики заживили более 3 тысяч потребителей в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Так, в Днепропетровской области из-за боевых действий обесточивалось 2,7 тысячи потребителей, на утро почти всех потребителей заживили.

На Донетчине из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточено 1,2 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах. Энергетики получили 835 абонентов в 8 населенных пунктах. На утро остаются без напряжения 135 населенных пунктов, всего — 83,2 тысячи абонентов.

В Запорожской области из-за боевых действий без энергоснабжения остаются 3,7 тысяч потребителей в 51 населенном пункте.

В одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области в результате технологических нарушений произошло снижение давления газа. Отключены от газоснабжения 260 абонентов.

В Сумской области из-за боевых действий без электроснабжения 3,5 тысячи потребителей в 67 населенных пунктах.

В Харьковской области в результате боевых действий без электроснабжения остаются 38,3 тысячи абонентов в 106 населенных пунктах.

В Херсоне отключены 2476 потребителей, в 48 населенных пунктах области — более 26 тысяч.

На Черниговщине в результате боевых действий без света 1,4 тысячи абонентов в 23 населенных пунктах.

Напомним, в Киеве и ряде областей света сегодня будет еще більше.