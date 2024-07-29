Путин угрожает США из-за размещения ракет в Германии

Глава РФ Владимир Путин пригрозил отреагировать на размещение американских ракет в Германии, запланированное на 2026 год. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, Путин заявил, что,если США разместят в ФРГ высокоточные ракетные комплексы, Россия может отказаться от моратория на применение ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные боеголовки.

Он сравнил эту ситуацию с событиями времен Холодной войны.

США планируют начать размещение в ФРГ дальнобойных ударных систем в 2026 году.

Напомним, Польша попросила у США ядерное оружие.