Человеку впервые в истории вживили полностью механическое сердце на магнитной подвеске

Эксперты из Техасского института сердца при поддержке коллег из компании BiVACOR провели уникальную операцию. Как пишет портал The Texas Heart Institute, специалисты впервые в истории выполнили трансплантацию человеку полностью механического сердца на магнитной подвеске.

Ученые говорят о том, что механическое сердце представляет собой двухкамерный роторный насос, изготовленный из титана и обладающий единственной движущейся деталью.

Сообщается, что титановый насос, получивший название TAH (total artificial heart), отличается способностью точно воспроизводить функции обоих желудочков сердца, осуществляя кровеносное давление благодаря ротору, работающему на магнитном принципе.

Поясняется, что такой сердечный протез способен обеспечивать объем кровотока в двенадцать литров в минуту, что достаточно для того, чтобы позволить здоровому взрослому мужчине вести активный образ жизни, включая занятия спортом.

Указывается также, что временное использование механического органа предусмотрено до момента, когда пациенту будет выполнена трансплантация биологического сердца.

Американцы называют такое механическое сердце «мостом к трансплантации» для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью – одно- или бивентрикулярной.

Резюмируется, что исследователи теперь хотя продолжить исследования, выполнив экспериментальную пересадку еще четырем людям.

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