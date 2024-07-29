Буданов рассказал о послевоенных вызовах для Украины

Война в Украине, развязанная Россией, закончится. Этот процесс закономерен. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время выступления перед выпускниками.

Он отметил, что именно сейчас в Украине решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории государства и человечества в целом.

«Война точно закончится, это закономерный процесс. А тогда перед нами предстанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные», — сказал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что «любое движение вперед встречает сопротивление», и, по его мнению, это нормально.

«Мы есть и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните — вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть „не хуже, чем кто-то“, или „на уровне с ведущими“, нет — только номером один», — отметил он.

Напомним, Зеленский обещает разработать мирный план уже к ноябрю.