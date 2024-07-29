В МИД Польши предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с Путиным

В Министерстве иностранных дел Польши предложили премьер-министру Венгрии Виктору Орбану создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделал заместитель польского главы МИД Теофил Бартошевский, сообщает PAP.

Так он ответил на недавние заявления Орбана, который раскритиковал «ложную» политику ЕС и Запада, а также «лицемерие» Польши.

Представитель польского МИД подчеркнул, что в отличие от венгерского премьера, его страна после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет бизнес с Россией, поскольку это была атака «как на Польшу, так и на США, Европейский союз и НАТО».

Кроме того, дипломат усомнился в необходимости членства Венгрии в ЕС и Североатлантическом Альянсе. Он сказал, что не понимает, почему страна Орбана хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо относятся к Венгрии.

«Почему бы ему (Орбану) не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа? Это по принципу, что если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, ты всегда можешь выйти», — заявил Бартошевский.

Также заместитель главы МИД Польши напомнил, что в настоящее время Виктор Орбан блокирует 2 миллиарда злотых, которые Польша должна получить от ЕС за возмещение военной техники, которую страна передала Украине.

«Они ждут там, чтобы компенсировать нашу военную помощь Украине. А он это блокирует и говорит, что будет продолжать блокировать. Раньше говорили, что „поляк, венгр — два брата“, а здесь такая большая ссора в семье», — подытожил Бартошевский.

Напомним, Орбан оценил перспективу мирных переговоров по Украине.