Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В МИД Польши предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с Путиным

В МИД Польши предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с Путиным

Александр Панько
29.07.24 13:34
136
В МИД Польши предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с Путиным

В Министерстве иностранных дел Польши предложили премьер-министру Венгрии Виктору Орбану создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделал заместитель польского главы МИД Теофил Бартошевский, сообщает PAP.

Так он ответил на недавние заявления Орбана, который раскритиковал «ложную» политику ЕС и Запада, а также «лицемерие» Польши.

Представитель польского МИД подчеркнул, что в отличие от венгерского премьера, его страна после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет бизнес с Россией, поскольку это была атака «как на Польшу, так и на США, Европейский союз и НАТО».

Кроме того, дипломат усомнился в необходимости членства Венгрии в ЕС и Североатлантическом Альянсе. Он сказал, что не понимает, почему страна Орбана хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо относятся к Венгрии.

«Почему бы ему (Орбану) не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа? Это по принципу, что если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, ты всегда можешь выйти», — заявил Бартошевский.

Также заместитель главы МИД Польши напомнил, что в настоящее время Виктор Орбан блокирует 2 миллиарда злотых, которые Польша должна получить от ЕС за возмещение военной техники, которую страна передала Украине.

«Они ждут там, чтобы компенсировать нашу военную помощь Украине. А он это блокирует и говорит, что будет продолжать блокировать. Раньше говорили, что „поляк, венгр — два брата“, а здесь такая большая ссора в семье», — подытожил Бартошевский.

Напомним, Орбан оценил перспективу мирных переговоров по Украине.

Тэги: Евросоюз, Россия, НАТО, Польша, Венгрия

Комментарии

Статьи

23.07.24 22:29

Большая война на Ближнем Востоке неизбежна

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.07.24 14:53

Путин угрожает США из-за размещения ракет в Германии

29.07.24 14:29

Буданов рассказал о послевоенных вызовах для Украины

29.07.24 14:03

Канадцы развенчали популярный миф об алкоголе

29.07.24 13:46

Стало известно о небывалой пользе клубники

29.07.24 13:18

Украину окутала прохладная и дождливая погода

29.07.24 13:13

Главе МВД Франции прислали письмо с чумой

29.07.24 12:55

Ученые поведали о пикантной проблеме женщин

29.07.24 12:24

Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей, — Зеленский

29.07.24 12:13

Человеку впервые в истории вживили полностью механическое сердце на магнитной подвеске

29.07.24 12:12

В Киеве и ряде областей света сегодня будет еще больше

29.07.24 11:46

В ВСУ сообщили о потерях россиян за неделю

29.07.24 10:50

В результате войны в Украине погибли 564 ребенка

29.07.24 10:18

ТЦК могут мобилизовать мужчин до 25 лет

29.07.24 09:23

Стало известно, как в Украине будут выключать свет 29 июля

26.07.24 15:52

В Польше сделали новое заявление о возвращении военнообязанных в Украину

26.07.24 15:15

В Минобороны рассказали, нужно ли сейчас снижать мобилизационный возраст

26.07.24 14:51

Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике и подготовке к отопительному сезону

26.07.24 11:50

Зеленский заинтриговал заявлением об отечественных ракетах и дронах

26.07.24 09:48

«Укрэнерго» увеличило продолжительность отключений света

24.07.24 12:10

Раскрыт забавный секрет кошек

23.07.24 14:32

Дмитрий Назаренко «намутил» деньжат и спокойно ушел с поста замглавы КОВА, - СМИ

24.07.24 00:05

Трамп рассказал, зачем ему понадобился Вэнс

23.07.24 22:57

Вивиан Дженна Уилсон: Илон Маск «похоронил» своего сына Ксавье

24.07.24 13:51

Командующий армией Британии призывает готовиться к войне через три года

23.07.24 14:32

Стало известно о пользе тренировок на ночь глядя

24.07.24 15:18

Света в Украине станет еще больше

26.07.24 17:48

Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ

23.07.24 15:51

Выявлена связь между сном и диабетом

24.07.24 16:32

Австралийцы поведали об опасности безалкогольных вина и пива

Фото и Видео
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
Появилось видео, как в российском парке молния ударила в людей
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
ЛГБТ и Трамп: появился первый предвыборный ролик Харрис
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Олимпиада в Париже: болельщики освистали гимн Израиля
Эпичная мусорная атака КНДР на Сеул попала на видео
Эпичная мусорная атака КНДР на Сеул попала на видео
Появилось видео с места крушения самолета в Непале – погибли десятки людей
Появилось видео с места крушения самолета в Непале – погибли десятки людей
Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский
Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Появилось видео эпичного лесного пожара в России
Появилось видео эпичного лесного пожара в России
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.