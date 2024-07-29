Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей, — Зеленский

Украина имеет силу на то, чтобы достигать своих целей в войне с Россией. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский после разговора с главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом пишет сайт Офиса президента.

В своем обращении глава государства сообщил, что говорил с Сырским по поводу «наших действий и сейчас, и на ближайшую перспективу». По словам президента, Украина имеет силу, чтобы добиваться своих целей. Подводя итог, Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к обеспечению этой силы.

«Благодарен всем, кто своей силой это обеспечивает», — сказал президент.

Напомним, Зеленский обещает разработать мирный план уже к ноябрю.