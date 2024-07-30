Ученые рассказали об удивительной пользе оливкового масла

Эксперты из университета Флориды в США поведали об удивительной пользе оливкового масла. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ежедневное потребление оливкового масла в небольших дозах, то есть менее одной ложки, помогает эффективно нормализовать уровни холестерина в крови и снижать риск болезней сердца.

В проведенном опыте участвовали 40 людей в возрасте от 18 до 79 лет с риском сердечнососудистых заболеваний.

Ученые проинструктировали придерживаться одной из двух диет с высоким содержанием растительной пищи – средиземноморской или веганской – в течение четырех недель.

Также подопытные отслеживали потребление оливкового масла: одна из схем питания включала четыре столовые ложки сырого оливкового масла первого отжима в день, а другая – менее одной чайной ложки.

В итоге оказалось, что средиземноморская и веганская диеты, характеризующиеся высоким потреблением масла, помогли участникам эффективно похудеть.

Информируется, что обе модели питания также привели к сопоставимому снижению общего холестерина, липопротеидов высокой плотности (так называемого «плохого» холестерина ЛПВП), глюкозы и С-реактивного белка (маркера воспаления в организме) по сравнению с исходными значениями.

Специалисты поведали, что сниженный уровень потребления оливкового масла способствовал более быстрому и результативному снижению ЛПНП.

Таким же образом у людей, ограничивших количество этого продукта одной чайной ложкой в день, снизились уровни сахара в крови и общего холестерина.

Резюмируется, что оливковое масло богато нерафинированными цельными жирами растительного происхождения – в небольших дозах они оказывают кардиопротекторный эффект, то есть снижают риск сердечнососудистых заболеваний.

Ранее ученые рассказали, какое масло нужно человеку.