Китайцы выяснили о беременность кое-что удивительное

Эксперты из Второй больницы Сянъя в китайской провинции Хунань узнали о беременность кое-что удивительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что отход ко сну не позднее 22-45 увеличивает шанс забеременеть.

В проведенном опыте участвовали 7 670 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые планировали беременность.

Добровольцы носили на запястьях акселерометры, то есть специальные приборы для отслеживания движения объекта в пространстве, в течение двух недель, что дало возможность ученым точно определить, в какое время испытуемые засыпали и просыпались.

Данную информацию о режиме сна ученые сопоставили со сроками и успешностью достижения беременности.

В итоге выяснилось, что у женщин, которые засыпали после 22-45, вероятность забеременеть в течение года регулярной половой жизни без использования средств контрацепции была сразу на 26% ниже по сравнению с теми, кто засыпал раньше.

Сообщается, что между показателями фертильности женщин, засыпающих до 22-45, не было значимых различий.

Резюмируется, что поздний отход ко сну может негативно повлиять на работу гормонов, ответственных за женскую репродуктивную функцию.

Ранее стало известно, сколько дополнительных калорий требуется женщине во время беременности.