Стало известно о вреде холодного душа

Доктор Кори Саймон, доцент кафедры ортопедической хирургии Университета Дьюка и старший научный сотрудник Центра старения Дьюка в США поведал о вреде холодного душа. Стало известно, к каким последствиям он может привести.

По словам ученого, нахождение под холодным душем способно вызвать резкий скачок артериального давления и перегрузить сердечнососудистую систему.

Сказано, что всего специалисты провели уже около сотни исследований на тему влияния на организм человека холодного душа.

Указывается на то, что, как правило, их участниками были здоровые люди, из-за чего результаты об исключительной пользе холодотерапии для всех людей нельзя называть объективными.

Американец заявляет, что обливание холодной водой или купание в ней может быть действительно полезным способом борьбы со стрессом.

Кроме этого, холодный душ помогает взбодриться, поднимает настроение и придает энергию.

Но не все так просто.

Дело в том, что температурный шок может перегрузить сердечнососудистую систему, а также повысить кровяное давление, частоту сердечных сокращений и дыхания.

Эксперты не советует обливаться холодной водой людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов и диабетом.

Резюмируется, что из-за уязвимости сердечнососудистой системы ледяной душ также опасен для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или перенесших операцию.

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