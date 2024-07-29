ТЦК могут мобилизовать мужчин до 25 лет

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать в отдельных случаях. О том, кто может получить повестки, — проинформировали в пресс-службе Одесского ТЦК в Фейсбук.

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать в следующих случаях:

— если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

— если мужчина окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

— если мужчина признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годен в военное время.

В ТЦК также напомнили, что согласно законодательству, с апреля 2024 нет статуса «ограниченно пригодный».

Имевшие его лица остаются военнообязанными и могут быть мобилизованы даже если им менее 25 лет.

Напомним, в Украине могут ввести обязательную базовую военную службу с 18 лет вместо срочной. Но о мобилизации с 18 лет речь не идет.