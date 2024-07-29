Зеленский обещает разработать мирный план уже к ноябрю

Президент Владимир Зеленский заявил, что к ноябрю будет готов мирный план, которому будет предшествовать ряд переговоров с разными странами по территориальной целостности нашего государства. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу NHK.

«Терпение, поддержка и дипломатическое давление — это три фактора для справедливого завершения войны», — отметил Зеленский.

Он добавил, если США и европейские страны сохранят единство, это будет проявлением дополнительного давления.

Также глава государства акцентировал, что не может положительно реагировать на призывы по прекращению огня, пока РФ удерживает в оккупации часть украинской территории. В настоящее время Киев начинает детальные дискуссии с третьими странами о территориальной целостности Украины, чтобы разработать «дорожную карту» для достижения мира.

«Я поручил эту задачу Офису президента и дипломатическим командам. План будет готов к концу ноября», — объявил президент.

Украинский президент также отметил важность поддержки Киева со стороны Токио.

Напомним, Кремль не исключил переговоров с Зеленским.