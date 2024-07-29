Стало известно, как в Украине будут выключать свет 29 июля

Графики отключения электроэнергии 29 июля применят по всей территории Украины. Ограничения будут вводиться во второй половине дня. Об этом сообщает «Укрэнерго» и ДТЭК.

«29 июля с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений», — отметили в компании «Укрэнерго».

В то же время в ДТЭК отметили, что по указанию «Укрэнерго» графики отключений будут применяться с 16:00 и до конца суток.

Этой весной Украина снова вернулась к графикам отключения света. Причиной стали активные удары Российской Федерации по энергетическим объектам Украины.

Летом ситуация стала труднее из-за увеличенного спроса, ведь аномальная жара в стране привела к увеличенному использованию кондиционеров.

Напомним, в «Укрэнерго» анонсировали «хорошие новости» по свету.