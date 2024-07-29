Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 576 000 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 29 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 576 000 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 356 танков, 16 103 боевые бронированные машины, 16 010 артиллерийских систем, 1 129 РСЗО, 906 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 12 805 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 406 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 21 634 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 690 единиц специальной техники.

Ранее в Минобороны рассказали, нужно ли сейчас снижать мобилизационный возраст.