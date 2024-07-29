Профессор вычислил, кто станет следующим президентом США

Известный американский профессор Аллан Лихтман вычислил, кто станет следующим президентом его страны. Метод ученого основан на системе из тринадцати вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет».

По его словам, главой США станет нынешняя вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Стоит напомнить, что нынешняя формула «Тринадцать ключей к Белому дому» была разработана Алланом Лихтманом вместе с математиком Владимиром Кейлисом-Бороком в 1981-го году.

Суть ее заключается в том, что если ответ на шесть или более вопросов будет «да», это говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия.

И наоборот: если ответ на шесть или более вопросов «нет», то победит оппозиция.

Эти вопросы затрагивают экономическое положение страны, социальное волнение, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму.

Профессор сообщил: «Камала Харрис побеждает. Она набрала 8 «да» и 5 «нет».

Уточняется, что точный прогноз будет опубликован после съезда Демократической партии в августе, на котором демократы официально объявят своего кандидата.

Примечательно, что с 1984-го года ученый девять раз определил победителя и ошибся только один раз, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000-м году, а выиграл республиканец Джордж Буш-младший.

Ранее мы писали, что Харрис потихоньку подбирается к Трампу.