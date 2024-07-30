Ученые раскрыли пикантный секрет первых свиданий

Международная группа экспертов из Польши и США по-научному подошла к первым свиданиям между мужчинами и женщинами. Они озвучили главную ошибку, которая допускается во время рассказов людей о самих себе.

В проведенном опыте приняли участие 540 женщин и 477 мужчин, средний возраст которых составил 28,8 года.

Специалисты использовали игру-симуляцию свиданий для изучения разных стратегий самопрезентации, а добровольцы взаимодействовали с виртуальным партнером, выбирая различные варианты диалога.

Указывается на то, что данная программа положительно реагировала на любую положительную черту и отрицательно на любую отрицательную черту, раскрытую участниками.

Поясняется, что положительные черты включали физическую привлекательность, финансовые перспективы, здоровье, доброту и художественные способности.

В то же время, как уточняется, отрицательные черты были разделены на три типа отвращения: патогенное (например, плохая гигиена), сексуальное (например, ненадлежащее сексуальное поведение) и моральное (например, нечестное поведение).

В итоге были выявлены различия в том, как мужчины и женщины решали раскрыть негативные черты.

Так, оказалось, что женщины в среднем были более склонны признаваться в морально сомнительном поведении, в то время как мужчины чаще выставляли себя не в лучшем свете по патогенным критериям.

Добавляется, что женщины чаще мужчин сообщали на свидании, что они лгали, манипулировали или крали у других.

Сообщается, что мужчины признавались, что не соблюдают нормы гигиены, чем-то больны или имеют физиологические изъяны.

Говорится: что касается положительных черт, то наиболее часто выбираемой чертой для выделения были художественные способности, причем женщины выбирали этот вариант чаще мужчин.

Резюмируется, что мужчины чаще подчеркивали свою доброту, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили о женщинах пикантную деталь.