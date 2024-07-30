Создан спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера

Эксперты из Техасского университета в США изобрели назальный спрей для борьбы с болезнью Альцгеймера. Препарат устраняет скопления тау-белков в мозге.

В отчете сказано, что сперва американцы оптимизировали антитела (белки, вырабатываемые иммунной системой), которые цепляются к тау-белкам и устраняют их.

Поясняется, что тау-белки представляют собой один из двух видов белков, которые образуют необычные скопления в мозге людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Ранее было установлено, что такие белки способны вызывать сбои в работе нейронов и уничтожать их, что приводит к возникновению проблемам с памятью и вниманием.

Указывается, что когда стало известно наиболее эффективное антитело для нацеливания на тау (называемое TTCM2), ученые упаковали антитела в небольшие пузырьки жира – липиды, которые достаточно малы для того, чтобы пройти через гематоэнцефалический барьер мозга, то есть полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью.

Специалисты говорят, что при проникновении в структуры мозга оболочка пузырьков растворяется, высвобождая антитела.

Информируется, что изобретенный назальный спрей уже протестировали на мышах с болезнью Альцгеймера: у грызунов фиксировалось уменьшение количества накопленных в мозге тау-белков и повышение когнитивных способностей грызунов через две недели после применения препарата.

Ожидается, что данная новинка может быть эффективной и для людей с болезнью Альцгеймера.

Впрочем, как резюмируется, между мышами и людьми существуют значительные биологические различия, и для того, чтобы оценить результативность работы спрея, требуются более обширные исследования с участием добровольцев.

Ранее итальянцы выявили неожиданный способ борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.