Немцы нашли новый способ снизить аппетит

Эксперты из Лейпцигского университета и Дюссельдорфского университета Генриха Гейне в Германии узнали кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что было выявлено, что воздействие на рецептор латрофилина 1 (ADGRL1) способно снизить аппетит и повысить стремление к физической активности.

Немцы говорят, что рецепторы латрофилина 1 играют роль скрытого регулятора аппетита.

Поясняется, что они располагаются в участках мозга, ответственных за контроль пищевого поведения.

Оказалось, что подобные рецепторы также присутствуют в структурах жировой ткани.

С целью разузнать, как рецепторы латрофилина 1 регулируют пищевые и двигательные привычки, исследователи лишили ADGRL1 группу лабораторных мышей.

Информируется, что итогом этого стало стремление потреблять больше пищи при снижении уровня физической активности.

Добавляется, что сперва у всех грызунов был нормальный вес, однако в течение нескольких месяцев после блокировки ADGRL1 они в ускоренном темпе набрали лишние килограммы, что привело к развитию ряда осложнений, включая ожирение, диабет и жировую дистрофию печени.

Уверяется теперь, что такие результаты открывают новые перспективы для понимания механизмов регуляции питания и развития ожирения.

Ожидается, что дальнейшие исследования позволят определить, может ли обнаруженный рецептор стать потенциальной основой для новых фармакологических препаратов, направленных на снижение массы тела.

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