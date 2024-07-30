Раскрыт интересный секрет тропических птиц

Международная группа экспертов из США, Бельгии и Нидерландов разгадала секрет тропических птиц. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ранее было неясно, по какой причине в тропиках обитает большое количество разноцветных пернатых.

Интересно было узнать и о том, как красочные птицы вообще там появились, и возникли ли цветные перья в ходе эволюции в тропическом поясе, или же предки ярких птиц прибыли в регион из других мест.

Ученые говорят, что цвет у живых существ образуется двумя основными способами: пигментами и структурами.

Уточняется, что клетки вырабатывают пигменты, такие как меланин, который отвечает за черную и коричневую окраску.

Сообщается, что структурный цвет возникает из-за того, как свет отражается от различных структур клеток. Иризация, радужное мерцание, которое меняется в зависимости от того, как свет падает на объект, служит примером структурного цвета.

Сейчас же специалисты оценили базу данных из 9409 птиц, чтобы изучить распространение окраски по всему миру, после чего объединили данные об окраске и распространении пернатых с уже существующим генеалогическим древом, основанным на ДНК, показав, как все известные виды птиц связаны друг с другом.

Оказалось, что первые красочные птицы прибыли в тропики из других регионов, а затем их потомство разделилось на большее количество различных видов.

Резюмируется, что моделирование также показало, что у общего предка всех современных птиц могли быть ярко окрашенные перья, который жил 80 миллионов лет назад в конце мелового периода.

Ранее была найдена еще одна схожесть между человеком и шимпанзе.