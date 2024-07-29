Ученые создали частицу против ВИЧ

Эксперты из Центра исследований инфекционных заболеваний при Университете Джорджа Мейсона и Национального центра исследований приматов Тулейна в США совершили прорыв в борьбе с ВИЧ. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была создана похожая на ВИЧ вирусная частица, которая может избавить больных от необходимости пожизненного приема лекарств.

Сообщается, что специалисты разработали Rev-зависимый лентивирусный вектор.

Поясняется, что данный вектор представляет собой вирусную частицу, использующую белок Rev, имеющийся у ВИЧ, для избирательного приближения к инфицированным вирусом иммунодефицита человека клеткам и активации терапевтических генов, которые помогают уничтожать вирусные резервуары.

Информируется, что, хотя сами по себе резервуары сохраняются, инфицированные клетки высвобождают дефектные вирусы, которые стимулируют иммунный ответ с помощью нейтрализующих антител.

Исследователи нарекли этот подход реабилитацией и искуплением (rehab and redeem) ВИЧ-резервуаров.

Во время опытов с Rev-зависимым лентивирусным вектором на приматах, инфицированных вирусом SIVmac239 (аналогом ВИЧ), американцы сумели достичь неопределяемого низкого уровня вируса в крови и мозге одной из обезьян в течение двух лет после прекращения антиретровирусной терапии.

Резюмируется, что полученные результаты могут стать основой для разработки новых методов лечения ВИЧ без постоянного приема препаратов.

Ранее памятник жертвам СПИДа в виде отверстия заднего прохода презентовали в США.