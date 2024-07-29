Японцы обнаружили новую форму льда

Эксперты из Токийского университета в Японии обнаружили новую форму льда. Это так называемый «лед 0».

Ученые говорят, что сейчас известно свыше двадцати различных разновидностей льда, образующихся при разных комбинациях давления и температуры.

Говорится также, что обычный водяной лед в этой системе обозначен как «лед I».

Теперь было установлено, что структуры «льда 0» способны привести к замерзанию капель воды вблизи поверхности, а не в их ядрах.

Информируется, что кристаллизация льда, известная как зародышеобразование льда, обычно происходит гетерогенно, или, другими словами, на твердой поверхности.

Поясняется, что обычно ожидается, что это произойдет на поверхности контейнера с водой, где жидкость контактирует с твердым телом.

Оказалось в итоге, что кристаллизация льда может также происходить прямо под поверхностью воды, где она встречается с воздухом.

Сказано, что тут лед зарождается вокруг небольших предшественников с той же характерной кольцевой структурой, что и «лед 0».

Специалисты рассказали, что крошечные предшественники «льда 0» образуются спонтанно, в результате эффектов отрицательного давления, вызванных поверхностным натяжением воды.

Выяснилось, что как только начинается кристаллизация из этих предшественников, структуры, похожие на «лед 0», быстро перестраиваются в хорошо знакомый лед I.

Резюмируется, что открытие внесет значительный вклад в климатические исследования и науки о продуктах, где параметры кристаллизации воды играют решающую роль.

Ранее американцы научились добывать воду из воздуха.