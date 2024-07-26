Кремль закрывает россиянам доступ к YouTube

Власти в России ограничивают доступ к YouTube Alphabet Inc. Таким образом Кремль пытается заблокировать одну из последних американских социальных сетей, которые все еще доступны в РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Скорость загрузки Youtube на компьютеры на этой неделе снизится примерно на 40%. К концу следующей недели она снизится на 70%, сообщил глава технологического комитета нижней палаты Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, это якобы является следствием политики YouTube, «последовательно удаляющей каналы наших публичных деятелей», позиция которых не совпадает с «западной точкой зрения».

Депутат сообщил, что меры по ограничению пока не повлияют на доступ к YouTube на мобильных устройствах.

Напомним, россияне создали копию YouTube.