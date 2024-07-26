В России танк переехал гражданский автомобиль

Житель Белгородской области России погиб в результате ДТП с участием танка. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что 73-летний агроном из села Березовка ехал домой с ярмарки. Танк переехал его «Ниву», которая двигалась по главной дороге, не уступив ей дорогу, как того требуют правила дорожного движения, а затем остановился в ста метрах от машины.

По словам очевидцев, экипаж танка "находился в неадекватном состоянии". По версии следствия, водитель скончался "от разрыва сердца".

Напомним, в Луганске оккупанты на БТР раздавили гражданский автомобиль.