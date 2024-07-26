В ЕС снова призвали Китай повлиять на Россию для завершения войны против Украины

В Еврокомиссии сделала заявление после визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин. По их мнению, Китай должен повлиять на Российскую Федерацию для завершения войны. Об этом заявила представитель Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает сайт ЕК.

«Это не мое дело — комментировать отношения между Китаем и Украиной в это время. Что я могу сказать — это то, что мы имеем очень четкую позицию по отношению к Украине. Мы постоянно провозглашали такую позицию, в том числе для наших коллег в Китае. Она о то, что Китай, как член ООН и Совбеза ООН, должен воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы остановить эту войну в Украине», — сказала спикер.

Она также отметила, что ЕС продолжает поддерживать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая в настоящее время является единственным приемлемым мирным планом для завершения российской войны в Украине.

«Для нас план мира — это мирный план президента Зеленского. Высокий представитель ЕС очень четко заявил об этом в минувший понедельник в ходе Совета министров ЕС по иностранным делам, этот вопрос был обсужден среди 27 министров», — подчеркнула Массрали.

По ее словам, позиция Еврокомиссии по мирному плану никогда не менялась, и она заключалась всегда в том, что Украина должна быть частью этих переговоров.

Напомним, Китай выступает за переговоры между Украиной и РФ, но «время и условия еще не созрели».