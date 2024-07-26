Социология: Харрис потихоньку подбирается к Трампу

Вице-президент США, которую вероятно поддержит Демократическая партия как кандидата на пост главы государства, Камала Харрис сокращает отрыв от республиканца Дональда Трампа. Свежую социологию публикует исследовательский институт Siena College, который цитирует издание The New York Times.

Соратница Джо Байдена получает 47% голосов среди опрошенных избирателей.

Бывшего президента страны готовы поддержать 48% американцев.

Аналитики говорят, что Камала Харрис сумела сплотить демократических избирателей, которые ранее сомневались в кандидатуре Джло Байдена – сегодня сразу 90% опрошенных демократов выразили энтузиазм по поводу ее номинации.

Указывается, что большинство опрошенных мужчин собираются голосовать за Дональда Трампа, а женщины хотят поддержать Камалу Харрис.

Ранее появился первый предвыборный ролик Харрис.