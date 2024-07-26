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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 572 300 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 572 300 солдат

Александр Панько
26.07.24 08:00
93
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 572 300 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 26 июля.

Сообщается, что было ликвидировано уже 572 300 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 320 танков, 16 050 боевых бронированных машин, 15 840 артиллерийских систем, 1 125 РСЗО, 904 средства ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 12 683 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 402 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 20 909 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 593 единицы специальной техники.

Ранее Кремль не исключил переговоров с Зеленским.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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