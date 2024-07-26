Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 572 300 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 26 июля.

Сообщается, что было ликвидировано уже 572 300 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 320 танков, 16 050 боевых бронированных машин, 15 840 артиллерийских систем, 1 125 РСЗО, 904 средства ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 12 683 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 402 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 20 909 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 593 единицы специальной техники.

Ранее Кремль не исключил переговоров с Зеленским.