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Новости > Ученые поведали о пикантной проблеме женщин

Ученые поведали о пикантной проблеме женщин

Александр Панько
29.07.24 12:55
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Ученые поведали о пикантной проблеме женщин

Эксперты из университета Уолден в Миннеаполисе (США) поведали о пикантной проблеме женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была обнаружена связь между сексуальной активностью и продолжительностью жизни женщин.

Указывается, что особенно сильно эффект выражен для женщин с депрессией.

Ученые во время своей работы оценили данные Национального обследования здоровья и питания, проводившегося в США в 2005-2010-х годах.

Сообщается, что в их выборку вошли 14 542 взрослых американца в возрасте от 20 до 59 лет.

Специалисты использовали информацию об уходах из жизни по любой причине, депрессии, частоте половых контактов, ожирении и различных демографических факторах.

В итоге оказалось, что 95% участников занимались сексом более двенадцати раз в год, а у 38% были интимные контакты более одного раза в неделю.

Установлено, что женщины, занимающиеся сексом реже раза в неделю, имеют на 70% более высокий риск преждевременного ухода из жизни по сравнению с более активными в сексуальном плане сверстницами.

Также информируется, что при наличии у женщин депрессии в сочетании с редким сексом, шансы на преждевременный летальный исход по любым причинам увеличиваются на 197% по сравнению со здоровыми и сексуально активными ровесницами.

Резюмируется, что сексуальная активность важна для общего здоровья сердечнососудистой системы из-за снижения вариабельности сердечного ритма и увеличения кровотока.

Ранее ученые выяснили о женщинах пикантную деталь.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, женщины

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