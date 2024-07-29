Стало известно о небывалой пользе клубники

Эксперты из Иллинойского технологического института в США поведали о небывалой пользе клубники. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ежедневное употребление в пищу этой ягоды снижает риск сердечнососудистых заболеваний – происходит это за счет улучшения функции эндотелия.

В проведенном опыте участвовали 36 женщин и 32 мужчины в возрасте от 20 до 62 лет.

Во время исследования американцы собрали информацию об особенностях состояния здоровья испытуемых и разделили их на две группы.

Говорится, что первая группа в течение четырех недель ежедневно съедала по небольшой чашке клубники, а вторая выступала в качестве контрольной и не вносила изменений в рацион.

В итоге выяснилось, что у подопытных из второй группы по истечении экспериментального периода улучшилось функционирование эндотелия.

Поясняется, что эндотелий представляет собой однослойный пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также сердечных полостей, который отвечает за свертываемость крови, формирование новых кровеносных сосудов, контроль артериального давления и сократительную способность сердца.

Информируется, что улучшение функции эндотелия способствует снижению риска различных сердечнососудистых заболеваний.

Отмечается, что нормальный кровоток и эластичные сосуды не создают предпосылок для развития тромбоза и гипертонии.

Резюмируется, что порция из восьми ягод клубники обеспечивает суточную норму витамина С и содержит множество других питательных веществ и полезных биологически активных соединений.

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