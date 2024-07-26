В ООН бьют тревогу из-за аномальной жары в мире

Аномальная жара накрыла Землю. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он сказал: «Это была неделя беспрецедентной жары. Сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. Затем, в понедельник, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше. И сейчас мы только что получили предварительные данные, указывающие на то, что вторник, 23 июля, был в том же диапазоне».

Добавляется: «Прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений».

Генсек отметил: «Если что-то и разделяет мир, так это то, что население нашей планеты все больше ощущают жару. Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары».

Стоит напомнить, что по прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет.

По словам экспертов, этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Данное явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

Резюмируется, что особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом прошлого года.

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