Украина получит очередную партию танков Leopard 2A4

Танки Leopard 2A4 в количестве 14 штук, приобретенные Нидерландами и Данией для Украины, будут отправлены этим летом после ремонта и ряда испытаний. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов в четверг, 25 июля.

Указано, что Нидерланды совместно с Данией закупили 14 б/у танков Leopard 2A4, которые отремонтировал немецкий концерн Rheinmetall.

Последние два танка проходят проверочные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены к концу лета.

«Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке из-за тяжелых боев. Эти танки могут сыграть важную роль в защите украинской армии от российских войск», — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Он заверил, что Нидерланды продолжат оказывать поддержку Украине вместе с союзниками и партнерами столько, сколько потребуется.

Напомним, Пескову померещились американские танки на территории России.