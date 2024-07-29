Канадцы развенчали популярный миф об алкоголе

Эксперты из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при университете Виктории развенчали популярный миф об алкоголе. Стало известно, в чем же дело.

В их отчете сказано о том, что умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь и не укрепляет здоровье.

В ходе опыта специалисты оценили сразу 107 ранее опубликованных исследований, в которых рассматривалась связь между количеством употребляемого алкоголя и продолжительностью жизни.

В итоге оказалось, что алкоголь в любых количествах не способствовал увеличению продолжительности жизни и укреплению здоровья.

Поясняется, что работы, результаты которых говорят о пользе умеренного потребления спиртных напитков, в основном сосредоточены на пожилых людях и не учитывают образ жизни человека в целом.

Сообщается, что многие люди бросают пить из-за уже возникших проблем со здоровьем. В исследованиях подобные участники попадают в категорию непьющих и сопоставляются с испытуемыми, на физическое благополучие которых алкоголь не оказал значимого негативного влияния.

Увы, но, как признают ученые, спиртные напитки повышают риск развития рака и болезней сердца у всех людей.

Резюмируется, что ни одна крупная организация здравоохранения не установила полностью безопасную или рекомендуемую норму потребления алкоголя.

Ранее австралийцы поведали об опасности безалкогольных вина и пива.