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Новости > Американцы рассказали, как продлить жизнь мужчинам

Американцы рассказали, как продлить жизнь мужчинам

Агата Кловская
29.07.24 16:47
177
Американцы рассказали, как продлить жизнь мужчинам

Эксперты из Бостонского университета в США дали дельный совет мужчинам. Они поведали о том, как им продлить жизнь.

В отчете сказано, что затрачивание меньшего количества энергии на борьбу со стрессом продлевает жизнь мужчин более эффективно, чем разработка специальных стратегий сохранения психического здоровья.

В проведенном опыте участвовали 743 добровольца.

В период между 1993-м и 2002-м годами подопытные прошли оценку уровня повседневного стресса.

Мужчины также сообщили, с какими стрессовыми ситуациями они сталкивались за месяц до прохождения теста и какие способы преодоления сложностей использовали.

Кроме этого они рассказали, насколько угрожающей им казалась каждая стрессовая ситуация.

Ученые следили за людьми в течение 27 лет или до момента ухода из жизни каждого конкретного человека.

В итоге оказалось, что мужчины, затрачивающие меньшее количество сил на борьбу со стрессом, с большей вероятностью достигали долголетия по сравнению с теми, кто стремился к стратегическому разрешению сложных ситуаций.

Резюмируется, что необходимость прибегать к техникам регуляции стрессового воздействия может свидетельствовать о затягивании определенной проблемы, ведь расход энергии на ее эффективное решение, в свою очередь, может потенциально истощать психологические резервы.

Ранее ученые поведали о пользе голодания для пожилых людей.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, мужчины

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