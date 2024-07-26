Земля пережила самый жаркий день в истории

Прошлый понедельник, 22 июля, оказался самым жарким днем в истории нашей планеты за последние 120 тысяч лет. Об этом поведали эксперты из Европейской службы климатического мониторинга Copernicus.

Сообщается, что спутниковая информация свидетельствует о том, что на Земле было на 0,06 градуса жарче, чем в воскресенье 21 июля, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

Информируется, что глобальная средняя температура в первый день текущей недели достигла 17,15°C.

Данная служба ведет свои записи с 1940-го года.

Оценки специалистов о температурном рекорде за период в 120 тысяч лет базируются на исследованиях, изучавших древний климат по годичным кольцам деревьев и ледяным кернам.

Поясняется, что основной вклад в изменения климата на нашей планете вносят антропогенные выбросы парниковых газов.

Добавляется, что без этого фактора температурные рекорды не побивались бы так часто, как это случается в последние годы.

Резюмируется, что углерод и другие накапливающие тепло вещества попадают в атмосферу из-за сжигания ископаемого топлива транспортом, промышленностью и объектами энергетической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что аномальная погода в Киеве продолжает «штамповать» температурные рекорды.