Обама считает, что Харрис проиграет Трампу

Бывший президент США Барак Обама продолжает мутить воду в рядах Демократической партии. О ситуации, ссылаясь на источник в семье нынешнего главы государства Джо Байдена, пишет издание New York Post.

Сообщается, что политик выступает против участия вице-президента Камалы Харрис в кампании, так как у нее нет шансов победить Дональда Трампа.

Инсайдер поведал: «Барак Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет выиграть. Он знает, что она просто некомпетентна».

Говорится: «Камала Харрис не сможет обойти расставленные перед ней ловушки, не умеет вести дебаты и рано или поздно что-то сморозит про Израиль, Палестину или Украину».

Информируется, что Барак Обама проводил внутри Демократической партии кампанию с целью уговорить Джо Байдена выйти из президентской гонки, при этом он не ожидал, что тот, отказавшись от участия в выборах, сразу же поддержит кандидатуру Камаоы Харрис.

Отмечается, что после снятия Джо Байдена с выборов Барак Обама рассчитывал видеть кандидатом в президенты от демократов сенатора от штата Аризона Марка Келли.

Резюмируется: «Барак Обама в ярости, все пошло не так, как он хотел, поэтому он и не присоединяется к поддержке Камалы Харрис со стороны Демократической партии».

Ранее Трамп заявил, что Байдена «слил» Обама.