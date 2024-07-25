Олимпиада в Париже: спортсмены жалуются на скудное питание

В Париже вспыхнул скандал вокруг Олимпийских Игр. Его активно обсуждают в социальных сетях.

Приехавшие во Францию спортсмены сетуют на недостаточное количество еды в главном ресторане Олимпийской деревни.

Кроме этого участники жалуются на скорость пополнения запасов некоторых продуктов.

Указывается на то, что накануне яйца тут были в ограниченном количестве на завтрак.

При этом в компании, отвечающей за организацию питания, уверяют, что активно работают над тем, чтобы адаптировать поставки, а также признали, что некоторые продукты, такие как яйца и мясо на гриле, пользуются особой популярностью у спортсменов.

Как известно, Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.

Ранее мы писали, что накануне Олимпиады в Париже зафиксирована вспышка коронавируса.