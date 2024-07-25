Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 571 350 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 25 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 571 350 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 313 танков, 16 039 боевых бронированных машин, 15 804 артиллерийские системы, 1 125 РСЗО, 904 средства ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 12 610 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 402 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 21 358 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 661 единица специальной техники.

Ранее мы писали, что Китай выступает за переговоры между Украиной и РФ, но «время и условия еще не созрели».