Байден объяснил, почему снялся с президентской гонки

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к американскому народу, в котором объяснил причины снятия своей кандидатуры с президентской гонки. Об этом говорится на странице главы Белого дома в соцсети Х.

Во время обращения к нации из Овального кабинета Байден назвал свое решение снять кандидатуру с гонки «вопросом демократии» и назвал президентские выборы 2024 года выбором «между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью».

«Я считаю, что мой послужной список в должности президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может встать на пути спасения нашей демократии — в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед — это передать факел новому поколению. Это самый лучший способ объединить нашу нацию», — сказал он.

Президент США также заявил, что американцы должны объединиться, чтобы защитить страну и добавил, что «американцы — великая нация, потому что мы — добрые люди».

Также Байден озвучил приоритеты на последние шесть месяцев своего пребывания на посту президента: среди них работа по прекращению войны в Секторе Газа и остановка Владимира Путина в Украине.

«Следующие шесть месяцев будут сосредоточены на выполнении моей работы на посту президента. Это значит, что я продолжу снижать расходы для трудолюбивых семей, развивать нашу экономику. Я буду продолжать защищать наши личные свободы и наши гражданские права, от права голоса до права выбора. Я буду продолжать выступать против экстремизма на почве ненависти, давать понять, что в Америке нет места политическому насилию или какому-либо другому насилию, никогда, и точка. Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы окончить войну в Газе. Возвратить домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну. Также мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина, захватившего Украину», — сказал он.

Напомним, Байден сделал заявление о президентстве.